В «Мерседесе» не до конца понимают, почему у Ферстаппена сработал ранний пит-стоп

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал итоги Гран-при Франции.
«Мы расстроены результатом, потому что могли выиграть гонку. Думаю, мы могли привести две машины на подиум.
Мы думали, что когда у нас был запас в три секунды относительно Ферстаппена, мы обезопасили себя от андерката. Но это было не так. Мы даже сейчас не до конца понимаем, почему наша симуляция говорила, что всё в порядке. Нам нужно кое с чем разобраться и понять, что произошло.
Если бы мы провели пит-стоп Хэмилтона на круг позже, чем остановку Валттери, то мы бы оказались в лучшем положении.
Тем не менее, у нас хорошая машина, что мы и продемонстрировали. Думаю, нам не хватает квалификационного темпа, но мы можем оказывать давление на «Ред Булл», — приводит слова Шовлина RaceFans.
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