Формула-1. Гран-при Штирии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00

Сегодня, 27 июня, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится гонка восьмого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Франции.



После седьмого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 19-ю позицию.



Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Штирии — 2021. Онлайн-трансляция гонки