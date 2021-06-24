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Боттас отреагировал на предположения об испортившихся отношениях с «Мерседесом»

Боттас отреагировал на предположения об испортившихся отношениях с «Мерседесом»
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал предположения журналистов, что в последнее время его отношения с командой стали хуже и что это косвенно подтверждает уход финна в конце сезона-2021.

«Каждый год я в одной и той же ситуации: жду, когда прояснится моё будущее на следующий год. Впереди ещё 16 гонок. Команда знает, на что я способен, насколько ценен я был в последние годы в борьбе за титул. Ещё не пришло время для этих обсуждений. Мы в середине серии из трёх этапов, но я уверен, когда будут недели без гонок, то найдётся время для обсуждений, когда настанет соответствующий момент.

Мои плохие отношения с «Мерседесом»? Такое ощущение абсолютно неверное, у нас с командой хорошие отношения. Нет вопросов, всё в порядке. Мы с командой забрались так высоко, потому что всегда говорили прямо, были честны в своих ощущениях», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

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