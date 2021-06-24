Хэмилтон начал переговоры с «Мерседесом» и не видит причин заменять Боттаса
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран-при Штирии рассказал, что уже ведёт переговоры с «Мерседесом» о подписании нового контракта. Нынешнее соглашение пилота и команды рассчитано лишь до конца 2021 года.
«Мы начали переговоры. Особо больше нечего сказать, но обсуждения начались и всё идёт позитивно», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Также у британца спросили, кого бы он хотел видеть своим напарником — Валттери Боттаса или Джорджа Расселла.
«Валттери — мой нынешний напарник, у нас обоих были взлёты и падения на протяжении карьеры. Он фантастический напарник, и я не вижу необходимости для изменений. Расселл? Ну, он сейчас не мой напарник, так что не вижу смысла что-то говорить».
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