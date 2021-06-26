Шульмейстер: «Игора Драйв» — лучший автодром в стране, если не в Европе

Российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал объявление о грядущем переезде Гран-при России Формулы-1 с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.



«Спортсмены уже об этом догадывались. Очевидно, что с появлением «Игора Драйв» мы имеем лучший автодром в стране, если не вообще в Европе. Он компактный. Несмотря на то, что автодром в Санкт-Петербурге меньше и короче, чем в Сочи, средняя скорость либо такая же, либо выше. Там практически нет медленных поворотов, только один — на старт-финишной прямой.



Конечно, мы знаем, что во второй половине лета автодром будет реконструирован. Понимаем, что реконструкция происходит для того, чтобы на трек пришла Формула-1. Не хочу сказать ничего плохого касаемо автодрома в Сочи, но меня всегда удивляло, что мы построили стационарный автодром по временному принципу. Как гонки, которые проходят в Монако. Но там это оправданно тем, что трасса временная, а обычные дороги на время Гран-при перекрываются и ограждаются заборами безопасности.



Мне было непонятно, почему, имея столько земли и пространства, взяли и построили стационарный автодром по временному принципу. Видимо, важно было вписать его в олимпийские объекты. С этой точки зрения задача была выполнена на отлично. И по локации это лучший автодром в России, который находится на берегу моря в часе езды от гор. Но по-гоночному «Игора» гораздо интереснее», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.