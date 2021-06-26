Ферстаппен пообещал принести журналистам чертежи заднего крыла

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен резко ответил на вопрос о дополнительной мощности моторов «Хонды». Ранее в «Мерседесе» предположили, что «Хонда» привезла в Баку новую спецификацию двигателя, которая обладает большей мощностью, хотя в «Ред Булл» опровергли это, сказав, что спецификация двигателя не отличается от предыдущей с точки зрения мощности.
«Думаю, в следующий раз я принесу вам чертежи, которые покажут разницу между задними крыльями, и раздам всем до единого. Уже две или три недели я получаю вопросы о скорости на прямых. Да, мы правда быстры. Но посмотрите на наше заднее крыло и убедитесь, что оно отличается от крыла «Мерседеса».
Конечно, «Хонде» удалось сильно прибавить в сравнении с прошлым годом, но в этом сезоне мы только повышали надёжность, и ни о каком увеличении мощности нет даже речи. Так что в следующий раз я пущу свой принтер в работу и принесу вам несколько снимков», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
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