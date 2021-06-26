Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен пообещал принести журналистам чертежи заднего крыла

Ферстаппен пообещал принести журналистам чертежи заднего крыла
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен резко ответил на вопрос о дополнительной мощности моторов «Хонды». Ранее в «Мерседесе» предположили, что «Хонда» привезла в Баку новую спецификацию двигателя, которая обладает большей мощностью, хотя в «Ред Булл» опровергли это, сказав, что спецификация двигателя не отличается от предыдущей с точки зрения мощности.

«Думаю, в следующий раз я принесу вам чертежи, которые покажут разницу между задними крыльями, и раздам всем до единого. Уже две или три недели я получаю вопросы о скорости на прямых. Да, мы правда быстры. Но посмотрите на наше заднее крыло и убедитесь, что оно отличается от крыла «Мерседеса».

Конечно, «Хонде» удалось сильно прибавить в сравнении с прошлым годом, но в этом сезоне мы только повышали надёжность, и ни о каком увеличении мощности нет даже речи. Так что в следующий раз я пущу свой принтер в работу и принесу вам несколько снимков», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021