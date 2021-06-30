Палмер: вина Леклера в аварии с Гасли была очевидна

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер удивлён, что судьи не наказали гонщика «Феррари» Шарля Леклера за инцидент с участием Пьера Гасли на первом круге Гран-при Штирии.



«Перед третьим поворотом Шарль столкнулся с Гасли, из-за чего Пьер сошёл. Это очевидная ошибка Леклера, которая либо вызвана потерей концентрации, либо тем, что он неверно оценил длину машины. В его защиту могу сказать, что он не видел своё переднее крыло из кокпита.



Было удивительно, что этот эпизод не попал под расследование стюардов. По-моему, вина Леклера была очевидна. Гасли не мог сдвинуться влево, там был Алонсо, а вот у Леклера было достаточно места. Он мог избежать аварии.



Ошибка Леклера привела к тому, что другой пилот сошёл. Это не было связано с тем, что это старт или что у него были холодные шины. Он просто сместился на прямой и спровоцировал аварию», — цитирует Палмера официальный сайт Формулы-1.