Смоляр прокомментировал подъём в квалификации Формулы-3 с 21-го места на третье

Российский гонщик Александр Смоляр прокомментировал третий результат в квалификации австрийского этапа Формулы-3.



«Я был близок к Деннису Хаугеру, машина была достаточно быстра для поула. Но я доволен, так как наконец-то смог добиться достойного результата в квалификации. Вообще она получилась у меня беспорядочной: перед последним быстрым кругом я занимал 21-е место, но проехал почти каждый поворот на грани, рисковал и доволен итогом. Мой инженер сказал, что я иду 21-м, плюс я видел, что накрапывает дождь, так что понимал, что всё не очень хорошо. Но мне удалось проехать хорошо, особенно второй сектор.



Конечно, выиграть первую гонку будет трудно, но посмотрим, плюс будем ждать второй и третьей гонок. Тут длинная прямая до третьего поворота, так что у меня неплохая стартовая позиция», — заявил Смоляр на пресс-конференции.