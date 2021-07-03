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Давид Шумахер выиграл вторую гонку Формулы-3 в Австрии, Смоляр — 25-й

Давид Шумахер выиграл вторую гонку Формулы-3 в Австрии, Смоляр — 25-й
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Немецкий гонщик Давид Шумахер — сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля — одержал победу во второй гонке австрийского этапа Формулы-3. Немец удержал лидерство в гонке после старта с поул-позишен. Стоит отметить финиш на шестом месте младшего брата Шарля Леклера Артура, который стартовал 27-м.

Россиянин Александр Смоляр, начавший гонку с 14-й позиции, из-за вынужденного пит-стопа во время гонки финишировал 25-м и последним.

Формула-3. Австрия. Вторая гонка

1. Давид Шумахер — 24 круга
2. Фредерик Вести +2,0
3. Деннис Хаугер +2,5
4. Роман Станек +3,4
5. Джонни Эдгар +5,1
6. Артур Леклер +5,8
7. Джек Дуэн +6,6
8. Энцо Фиттипальди +6,9
9. Олли Колдуэлл +7,3
10. Джонатан Хоггарт +8,2
11. Амаури Кордел +9,7
12. Маттео Наннини +11,2…
25. Александр Смоляр +75,2
26. Виктор Мартинс — сошёл…
30. Логан Сарджент — сошёл.

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