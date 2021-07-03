Давид Шумахер выиграл вторую гонку Формулы-3 в Австрии, Смоляр — 25-й

Немецкий гонщик Давид Шумахер — сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля — одержал победу во второй гонке австрийского этапа Формулы-3. Немец удержал лидерство в гонке после старта с поул-позишен. Стоит отметить финиш на шестом месте младшего брата Шарля Леклера Артура, который стартовал 27-м.



Россиянин Александр Смоляр, начавший гонку с 14-й позиции, из-за вынужденного пит-стопа во время гонки финишировал 25-м и последним.



Формула-3. Австрия. Вторая гонка



1. Давид Шумахер — 24 круга

2. Фредерик Вести +2,0

3. Деннис Хаугер +2,5

4. Роман Станек +3,4

5. Джонни Эдгар +5,1

6. Артур Леклер +5,8

7. Джек Дуэн +6,6

8. Энцо Фиттипальди +6,9

9. Олли Колдуэлл +7,3

10. Джонатан Хоггарт +8,2

11. Амаури Кордел +9,7

12. Маттео Наннини +11,2…

25. Александр Смоляр +75,2

26. Виктор Мартинс — сошёл…

30. Логан Сарджент — сошёл.