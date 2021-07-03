«Порше» и «Ауди» предложат внедрить в Ф-1 переднеприводные электромоторы

Стали известны предложения, с которыми на сегодняшнее заседание нынешних и потенциальных производителей моторов Формулы-1 вышли руководители «Ауди» и «Порше». По информации издания Soy Motor, немецкие автопроизводители хотели бы, чтобы силовые установки Ф-1 с 2025 года включали в себя электромотор на переднем приводе — похожую технологию обе компании успешно использовали в чемпионате мира по гонкам на выносливость и хотели бы перенести её в Формулу-1. Таким образом, болиды Ф-1 стали бы полноприводными.



Вместе с тем неизвестно, как на предложение «Ауди» и «Порше» отреагируют нынешние производители Формулы-1, поскольку идея двух немецких компаний сильно отличается от концепции нынешних силовых установок и, соответственно, лишит «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Ред Булл» возможности серьёзнее использовать нынешние проверенные технологии.