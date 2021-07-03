Сидоркова прокомментировала финиш на втором месте на этапе W Series

Пилот программы SMP Racing Ирина Сидоркова прокомментировала финиш на втором месте в гонке этапа женского моночемпионата W Series на трассе «Ред Булл Ринг».
«В первую очередь хотелось бы сказать спасибо всем болельщикам за то, что болели, смотрели и поддерживали меня. Это, без сомнения, мне очень сильно помогло. Гонка прошла отлично. Я довольна своим результатом, довольна темпом. Несмотря на то что Эмма постоянно прессинговала, мне удалось держать темп до конца и удержать вторую позицию.
Я очень довольна своим результатом по сравнению с прошлой неделей, потому что у меня было достаточно много ошибок и неудач. Но я рада, что удалось всё это скорректировать на этой неделе. И после хорошей работы я могу сказать, что результат не заставил себя долго ждать!» — приводит слова Сидорковой пресс-служба программы.
- 3 июля 2021
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
22:47
-
21:54
-
20:28
-
20:14
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
17:04
-
16:55
-
16:37
-
14:36
-
14:15
-
14:03
-
13:49
-
13:07
-
12:57
-
12:48
-
12:44
-
12:34
-
12:26
-
12:13