Сидоркова прокомментировала финиш на втором месте на этапе W Series

Пилот программы SMP Racing Ирина Сидоркова прокомментировала финиш на втором месте в гонке этапа женского моночемпионата W Series на трассе «Ред Булл Ринг».



«В первую очередь хотелось бы сказать спасибо всем болельщикам за то, что болели, смотрели и поддерживали меня. Это, без сомнения, мне очень сильно помогло. Гонка прошла отлично. Я довольна своим результатом, довольна темпом. Несмотря на то что Эмма постоянно прессинговала, мне удалось держать темп до конца и удержать вторую позицию.



Я очень довольна своим результатом по сравнению с прошлой неделей, потому что у меня было достаточно много ошибок и неудач. Но я рада, что удалось всё это скорректировать на этой неделе. И после хорошей работы я могу сказать, что результат не заставил себя долго ждать!» — приводит слова Сидорковой пресс-служба программы.