Хорнер на фоне результата Норриса припомнил «Мерседесу» жалобы на мощность мотора

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил мощность двигателей «Мерседеса» на фоне жалоб немецкой команды Формулы-1 относительно возросшей производительности силовых установок «Хонды». Хорнер обратил внимание на второй результат пилота «Макларена» Ландо Норриса.



«Борьба с «Маклареном» была невероятно плотной. С таким «Маклареном» все эти комментарии насчёт мотора «Мерседес»… Определённо, он хорошо работает в задней части болида «Макларена», ведь они просто реактивные в плане максимальной скорости на прямых.



Уверен, завтра они станут важным фактором в гонке, но хорошо, что у нас обе машины впереди «Мерседеса». Мы не знаем, какой будет погода, так что нужно будет реагировать, но это феноменальные стартовые позиции», — приводит слова Хорнера GPFans.