Камазовец Каргинов прокомментировал победу на третьем этапе «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал победу на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».
«Выдался хороший день, нашему экипажу удалось проехать спецучасток без остановок. Всё началось с высокогорья: лиазон более 400 км с подъемом в гору на высоту более 2000 метров. Это и сейчас чувствуется по дыханию, не хватает кислорода, и мотору непросто приходится. Стартовали за экипажем Алексея Вишневского, за несколько километров догнали и упёрлись в него, и он пропустил нас. В начале были быстрые и извилистые скоростные дороги, дальше начались огромные камни: где-то объезжали, где-то резали. Мой штурман Андрей Мокеев сказал, что кто сегодня не будет стоять и менять колеса, тот выиграет. Так и получилось. Результаты все плотные, в паре секунд.
Обрадовался победе, уже по ходу движения понимал по темпу, что будем ближе к лидерам и надеялся на выигрыш этапа. Для каждого участника гонки приятно увидеть свою фамилию на первой строчке. На маршруте встречались броды. Лидеры едут по свежаку, им проще, и чем дальше, тем сильнее вспахивается это место, сложнее становится преодолевать. Нам пришлось с чуть большей скоростью проезжать брод, только так можно проскочить водное препятствие. Были тяжелые и вязкие места, после дождей не всё просохло, и пришлось разбрасывать грязь. Машины сегодня обслуживаем своими силами: только замена колес и осмотр машины. Глобальных проблем с автомобилями у команды нет. Все понимают, что механиков на марафонском этапе нет, обслуживать грузовики надо своими силами, да и комплект запчастей в ограниченном количестве. Все ехали с минимальным запасом», — приводит слова Каргинова пресс-служба его команды.
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