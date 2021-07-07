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Павленко: за весь «Шёлковый путь» ни разу не упал и не сбил ни одного тушканчика!

Павленко: за весь «Шёлковый путь» ни разу не упал и не сбил ни одного тушканчика!
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Участник мотоциклетного зачёта ралли-марафона «Шёлковый путь» Олег Павленко подвёл итоги гонки, в которой он занял 18-е место.

«Так переживал за приборы, чтобы их не расколоть! Но ни разу не упал за всю гонку, даже не прилёг — всё хорошо. И не сбил ни одного тушканчика. У них словно игра была: кто успеет перебежать! И вот я финишировал.

В финальный день первая половина спецучастка — такое классическое ралли: мы разгонялись и поворачивали, разгонялись и поворачивали… Потом дорога из щебёнки превратилась в песок, вообще в лес въехали. И там уже настоящий мотокросс по лесу. Всё нормально, я доволен.

В целом я не накатался: ещё на неделю рассчитывал, чтобы всё понять, во всё вникнуть. Например, я пока троечник в работе с навигацией, нужно заниматься с роудбуком. Оставляю себе мечту ещё раз выступить на ралли «Шёлковый путь» — но чтобы маршрут уже был до конца, без изменений. Я бы хотел сюда вернуться», — приводит слова Павленко YouTube-канал Cross-Country Rally.

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