Павленко: за весь «Шёлковый путь» ни разу не упал и не сбил ни одного тушканчика!

Участник мотоциклетного зачёта ралли-марафона «Шёлковый путь» Олег Павленко подвёл итоги гонки, в которой он занял 18-е место.
«Так переживал за приборы, чтобы их не расколоть! Но ни разу не упал за всю гонку, даже не прилёг — всё хорошо. И не сбил ни одного тушканчика. У них словно игра была: кто успеет перебежать! И вот я финишировал.
В финальный день первая половина спецучастка — такое классическое ралли: мы разгонялись и поворачивали, разгонялись и поворачивали… Потом дорога из щебёнки превратилась в песок, вообще в лес въехали. И там уже настоящий мотокросс по лесу. Всё нормально, я доволен.
В целом я не накатался: ещё на неделю рассчитывал, чтобы всё понять, во всё вникнуть. Например, я пока троечник в работе с навигацией, нужно заниматься с роудбуком. Оставляю себе мечту ещё раз выступить на ралли «Шёлковый путь» — но чтобы маршрут уже был до конца, без изменений. Я бы хотел сюда вернуться», — приводит слова Павленко YouTube-канал Cross-Country Rally.
- 7 июля 2021
-
19:45
-
19:00
-
18:49
-
18:31
-
18:22
-
17:06
-
16:54
-
15:37
-
14:54
-
13:35
-
12:20
-
11:22
-
10:21
-
00:55
- 6 июля 2021
-
23:38
-
23:17
-
22:29
-
21:21
-
19:52
-
18:58
-
17:53
-
17:22
-
16:13
-
15:59
-
15:20
-
15:11
-
13:59
-
12:57
-
12:55
-
11:50
-
10:40
-
09:22
-
00:56
- 5 июля 2021
-
23:48
-
21:53