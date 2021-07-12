В ДТП с «Порше» в Ленобласти погиб автогонщик Куренбин

В Выборгском районе Ленобласти в ночь на 12 июля произошло ДТП. 36-летний автогонщик Иван Куренбин на своём «Порше» вылетел с трассы на автодороге Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. Автомобиль влетел в опору ЛЭП и загорелся. Куренбин и его пассажир, 32-летняя жительница Москвы Татьяна Игушина, скончались на месте. Их тела полностью обгорели, сообщает «Фонтанка».

Куренбин в этот день отдыхал с друзьями за городом. Судя по записям в социальных сетях, в злополучный день гонщик катался на нескольких автомобилях.

Куренбин в 2021 году участвовал в гонках серии RDS GP. Следующий этап должен был пройти в конце июля в Рязани.

Что касается Игушиной, то в 2018 году она участвовала в женской мотокругосветке.