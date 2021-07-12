Льюис Хэмилтон высказался по поводу расистских нападок на игроков сборной Англии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после финального матча чемпионата Европы — 2020 с Италией.



«Расовые оскорбления в адрес наших игроков в социальных сетях после вчерашней игры недопустимы. Такого рода невежество необходимо остановить. Терпимость и уважение к темнокожим игрокам не должны быть условными. Наша человечность не должна быть обусловлена чем-либо. Пожалуйста, призовите всех, кто публикует слова ненависти в интернете. Призовите их увидеть человека в каждом, независимо от цвета кожи. Я очень горжусь Сакой, Санчо, Рашфордом и всей командой», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».



Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.