Зак Браун и ещё два сотрудника «Макларена» заразились коронавирусом

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба британской команды.



Помимо Брауна, положительный результат показали тесты ещё трёх членов команды. Как сообщает официальный сайт «Макларена», три случая заражения коронавирусом никак не связаны между собой. Все члены команды изолированы в соответствии с директивами правительства Великобритании.



Кроме того, ни один из гонщиков не контактировал с заразившимися сотрудниками.



Гран-при Великобритании пройдёт с 16 по 19 июля в Сильверстоуне. На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.