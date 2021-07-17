Формула-2. Великобритания. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 июля, состоится первая спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на стационарной трассе «Сильверстоун». Начало гонки запланировано на 10:50 по московскому времени.



В серии выступает один российский пилот — пилот академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».



Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке предшествуют две спринтерские, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:



Формула-2. Великобритания. Первая гонка. Текстовая трансляция