Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Одно из лучших наших выступлений». Мазепин — о квалификации Гран-при Великобритании

«Одно из лучших наших выступлений». Мазепин — о квалификации Гран-при Великобритании
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании. Россиянин занял 20-е место, но остался доволен проделанной работой.

«Это было одно из лучших наших выступлений в квалификациях в плане баланса. Я думаю, что после очень разочаровывающей второй гонки в Австрии было хорошо провести такую квалификацию. Чувствовать, будто это была Формула-2, из которой я перешёл.

У меня остались отличные воспоминания от Формулы-2 и гонки, которая здесь проходила в прошлом году, когда я впервые одержал победу. Есть много схожестей. И я хочу сказать, что мне действительно нравится такая среда.

Обычно мне нравится, как проходит уик-энд. Нужно посмотреть, сколько людей пришло в пятницу. Я никогда столько не видел», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021