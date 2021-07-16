«Одно из лучших наших выступлений». Мазепин — о квалификации Гран-при Великобритании

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании. Россиянин занял 20-е место, но остался доволен проделанной работой.
«Это было одно из лучших наших выступлений в квалификациях в плане баланса. Я думаю, что после очень разочаровывающей второй гонки в Австрии было хорошо провести такую квалификацию. Чувствовать, будто это была Формула-2, из которой я перешёл.
У меня остались отличные воспоминания от Формулы-2 и гонки, которая здесь проходила в прошлом году, когда я впервые одержал победу. Есть много схожестей. И я хочу сказать, что мне действительно нравится такая среда.
Обычно мне нравится, как проходит уик-энд. Нужно посмотреть, сколько людей пришло в пятницу. Я никогда столько не видел», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».
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