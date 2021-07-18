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Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 17 очков

Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 17 очков
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Победа в основной гонке этапа Формулы-2 на «Сильверстоуне» позволила китайскому пилоту Чжоу Гуаньюю выйти на второе место в общем зачёте серии, опередив россиянина Роберта Шварцмана. Гуаньюй уступает Оскару Пиастри 5 очков, Шварцман — 17. При этом Роберт всего на два очка опережает Дэниела Тиктума и на четыре — Юри Випса. До конца чемпионата остаётся ещё четыре этапа.

Формула-2. Личный зачёт

1. Оскар Пиастри («Према») — 108 очков
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 103 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 91 очко
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 89 очков
5. Юри Випс («Хайтек») — 85 очков
6. Тео Пуршер («АРТ») — 65 очков
7. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 58 очков
9. Джехан Дарувала («Карлин») — 56 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 50 очков
11. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков
12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 28 очков
13. Давид Бекман («Хароуз») — 25 очков
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка
15. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 7 очков
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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