Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 17 очков

Победа в основной гонке этапа Формулы-2 на «Сильверстоуне» позволила китайскому пилоту Чжоу Гуаньюю выйти на второе место в общем зачёте серии, опередив россиянина Роберта Шварцмана. Гуаньюй уступает Оскару Пиастри 5 очков, Шварцман — 17. При этом Роберт всего на два очка опережает Дэниела Тиктума и на четыре — Юри Випса. До конца чемпионата остаётся ещё четыре этапа.



Формула-2. Личный зачёт



1. Оскар Пиастри («Према») — 108 очков

2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 103 очка

3. Роберт Шварцман («Према») — 91 очко

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 89 очков

5. Юри Випс («Хайтек») — 85 очков

6. Тео Пуршер («АРТ») — 65 очков

7. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков

8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 58 очков

9. Джехан Дарувала («Карлин») — 56 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 50 очков

11. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 28 очков

13. Давид Бекман («Хароуз») — 25 очков

14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка

15. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков

16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 7 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.