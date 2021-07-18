Леклер прокомментировал потерю победы незадолго до финиша Гран-при Великобритании

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1.



«Конечно, трудно наслаждаться на все сто процентов, но гонка была потрясающей. Я выложился по максимуму, но на последних двух кругах этого было недостаточно. Определённо, мы не ожидали такой гонки. Мы ожидали после квалификации, что будем конкурентоспособны, но мы боролись за победу — невероятно! В целом мы боролись гораздо дольше, чем обычно.



Команда работает невероятно хорошо, горжусь за них. Здорово проводить подобные гонки: это показывает, что мы делаем что-то правильно. Мы работаем в нужном направлении, нужно продолжать в том же духе. Наш путь не будет плавным, пока мы не вернёмся наверх», — приводит слова Леклера BBC.