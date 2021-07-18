Леклер прокомментировал потерю победы незадолго до финиша Гран-при Великобритании
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1.
«Конечно, трудно наслаждаться на все сто процентов, но гонка была потрясающей. Я выложился по максимуму, но на последних двух кругах этого было недостаточно. Определённо, мы не ожидали такой гонки. Мы ожидали после квалификации, что будем конкурентоспособны, но мы боролись за победу — невероятно! В целом мы боролись гораздо дольше, чем обычно.
Команда работает невероятно хорошо, горжусь за них. Здорово проводить подобные гонки: это показывает, что мы делаем что-то правильно. Мы работаем в нужном направлении, нужно продолжать в том же духе. Наш путь не будет плавным, пока мы не вернёмся наверх», — приводит слова Леклера BBC.
Комментарии
- 18 июля 2021
-
20:44
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:20
-
19:05
-
18:52
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:34
-
17:17
-
16:54
-
15:35
-
13:54
-
13:47
-
13:43
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
11:36
-
10:07
-
09:00
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38
Партнерский контент