Алёшин: явная вина Льюиса. Такое ощущение, что Хэмилтон просто промахнулся

Российский гонщик Михаил Алёшин поделился своим мнением о столкновении Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Великобритании.



«Я бы сказал, что тут явная вина Льюиса. Макс оставил ему место, но такое ощущение, что Льюис просто промахнулся: на повторе с камеры Льюиса видно, что до внутреннего поребрика у него был запас метра полтора.



Льюис погорячился и словил за это вполне ожидаемый штраф. Но, несмотря ни на что, смог вырвать победу у Леклера на последних кругах. Да, обидно, что мы не увидели их борьбы с Максом, но Льюис отбыл своё наказание и всё равно победил, что крайне круто и с этим спорить сложно! Справедливо ли было наказание или нет — это уже не мне судить.



Плохо это или хорошо, но Льюис серьезно приблизился к Максу по очкам, а это в свою очередь даёт нам шанс ожидать интересную борьбу за чемпионат», — написал Алёшин в своём «инстаграме».