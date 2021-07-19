Алёшин: явная вина Льюиса. Такое ощущение, что Хэмилтон просто промахнулся

Российский гонщик Михаил Алёшин поделился своим мнением о столкновении Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Великобритании.
«Я бы сказал, что тут явная вина Льюиса. Макс оставил ему место, но такое ощущение, что Льюис просто промахнулся: на повторе с камеры Льюиса видно, что до внутреннего поребрика у него был запас метра полтора.
Льюис погорячился и словил за это вполне ожидаемый штраф. Но, несмотря ни на что, смог вырвать победу у Леклера на последних кругах. Да, обидно, что мы не увидели их борьбы с Максом, но Льюис отбыл своё наказание и всё равно победил, что крайне круто и с этим спорить сложно! Справедливо ли было наказание или нет — это уже не мне судить.
Плохо это или хорошо, но Льюис серьезно приблизился к Максу по очкам, а это в свою очередь даёт нам шанс ожидать интересную борьбу за чемпионат», — написал Алёшин в своём «инстаграме».
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