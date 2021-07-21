Перес: мог финишировать седьмым, но мы решили показать лучший круг

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес уверен, что мог бы финишировать на Гран-при Великобритании седьмым, если бы не стратегическое решение показать лучший круг.

«Думаю, в гонке мне удалось достичь прогресса, учитывая ошибку в спринте, так что я мог стать седьмым. Мои шины были в лучшем состоянии, чем у соперников впереди. Но мы приняли решение поставить лучший круг по стратегическим причинам. Думаю, этот уик-энд нужно поскорее забыть и сосредоточиться на том, чтобы вернуться сильнее.



Думаю, я мог стать седьмым, мне нужно было проехать ещё пару кругов, чтобы догнать Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо, но мы приняли решение показать лучший круг по стратегическим причинам», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт Формулы-1.



Лучший круг Переса не позволил Льюису Хэмилтону набрать дополнительное очко по итогам гонки. После Гран-при Великобритании его отставание от Макса Ферстаппена составляет восемь очков.