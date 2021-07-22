Тото Вольф заявил, что «Мерседес» продолжит применять командную тактику в сезоне-2021

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что отныне коллектив будет применять командную тактику в угоду семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.



«Шансы Валттери Боттаса на победу в чемпионате очень малы в сравнении с Льюисом, который продолжает бороться. Мы обсуждали этот вопрос, и, как бы это ни было тяжело слышать гонщику, в этом сезоне мы не можем позволить, чтобы наши гонщики отбирали очки друг у друга.



Поможет ли это сохранить Боттасу место в команде? Это один из факторов, но я искренне рад этой помощи Валттери. Мне нравится видеть такую командную работу», — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.news.



Льюис Хэмилтон занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая Максу Ферстаппену восемь очков.