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Тото Вольф заявил, что «Мерседес» продолжит применять командную тактику в сезоне-2021

Тото Вольф заявил, что «Мерседес» продолжит применять командную тактику в сезоне-2021
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что отныне коллектив будет применять командную тактику в угоду семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

«Шансы Валттери Боттаса на победу в чемпионате очень малы в сравнении с Льюисом, который продолжает бороться. Мы обсуждали этот вопрос, и, как бы это ни было тяжело слышать гонщику, в этом сезоне мы не можем позволить, чтобы наши гонщики отбирали очки друг у друга.

Поможет ли это сохранить Боттасу место в команде? Это один из факторов, но я искренне рад этой помощи Валттери. Мне нравится видеть такую командную работу», — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.news.

Льюис Хэмилтон занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая Максу Ферстаппену восемь очков.

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