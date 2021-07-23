В «КАМАЗ-мастере» назвали одну из главных проблем капотного грузовика

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер», победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» Дмитрий Сотников рассказал, с какой сложностью столкнулись конструкторы при создании капотного грузовика, который команда планирует использовать в будущем.



«Одна из проблем капотника: из-за смещения кабины назад у него сильно уменьшается кузов, в нём очень мало пространства, сложно всё скомпоновать. Например, мы активно используем кузов для размещения запчастей на марафонских этапах. Посмотрим, как будем решать эту задачу.



Возможно, у конкурентов «боевая техничка» едет более тяжёлой. Мы от этой тактики отказались: всем на старте гонки даётся шанс на борьбу. Если ты заведомо знаешь, что везёшь на гонке «рюкзак» с запчастями, и не можешь ничего сделать, то немножко теряешь мотивацию. Шансов сразу намного меньше», — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.