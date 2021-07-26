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Обнародованы планы Формулы-1 по проведению предсезонных тестов в 2022 году

Обнародованы планы Формулы-1 по проведению предсезонных тестов в 2022 году
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Перед новым сезоном в Формуле-1 запланировано проведение зимних и весенних предсезонных тестов, сообщает Auto Motor und Sport. По данным источника, на тесты будут отведены две недели с тремя сессиями в каждой. Так, планируется, что тесты будут проходить с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания) и с 11 по 13 марта в Бахрейне.

Также издание утверждает, что новый сезон Формулы-1 начнётся в Бахрейне 20 марта. Вторая гонка сезона в этом случае пройдёт 27 марта в Саудовской Аравии.

В следующем сезоне в силу вступает новый технический регламент. Предполагается, что его введение обострит конкуренцию в Формуле-1, а обновлённые болиды будут легче обгонять друг друга. Введение нового регламента направлено на повышение интереса к «Королевским гонкам».

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