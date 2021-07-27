Доменикали: нужно проводить меньше гонок в Европе и больше — в США и Азии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о планируемом расширении календаря чемпионата мира.
«Думаю, 23 гонки — это стабильная величина, пусть договор согласия и позволяет нам проводить больше Гран-при. Сколько этапов мы хотим проводить в Европе, Америке, на Среднем Востоке, в Азии и на Дальнем Востоке? Думаю, можно проводить меньше гонок в Европе и больше в США, на Среднем Востоке и в Азии.
Конечно, мы понимаем важность традиций. Это необходимый элемент для нашего будущего. Но одними традициями долго не проживёшь. Нужно думать в том числе и о будущем. Люди понимают, что мир меняется. Например, Монца — уникальная трасса, но там тоже должны инвестировать в будущее. Зрители этого достойны. Нужно расти и реагировать», — приводит слова Стефано Доменикали GQ.
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