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Ферстаппен — лидер в первой практике ГП Венгрии, Мазепин — 19-й, Цунода попал в аварию

Ферстаппен — лидер в первой практике ГП Венгрии, Мазепин — 19-й, Цунода попал в аварию
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В Будапеште завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, а тройку лучших замкнул его напарник Льюис Хэмилтон.

Россиянин Никита Мазепин стал 19-м, а его напарник Мик Шумахер — 17-м. Японский новичок «Альфа Таури» Юки Цунода вызвал остановку сессии, когда вылетел с трассы и задней частью машины врезался в отбойник.

Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17.555
2. Валттери Боттас («Мерседес») + 0,061
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 0,167
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 0,560
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 0,626
6. Фернандо Алонсо («Альпин») + 0,830
7. Шарль Леклер («Феррари») + 0,836
8. Серхио Перес («Ред Булл») + 0,911
9. Ландо Норрис («Макларен») + 1,094
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1,200
11. Эстебан Окон («Альпин») + 1,210
12. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1,215
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1,434
14. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1,710
15. Джордж Расселл («Уильямс») + 2,169
16. Николас Латифи («Уильямс») + 2,269
17. Мик Шумахер («Хаас») + 2,828
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») + 3,084
19. Никита Мазепин («Хаас») + 3,437
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 4,334

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