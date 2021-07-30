Ферстаппен — лидер в первой практике ГП Венгрии, Мазепин — 19-й, Цунода попал в аварию

В Будапеште завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, а тройку лучших замкнул его напарник Льюис Хэмилтон.

Россиянин Никита Мазепин стал 19-м, а его напарник Мик Шумахер — 17-м. Японский новичок «Альфа Таури» Юки Цунода вызвал остановку сессии, когда вылетел с трассы и задней частью машины врезался в отбойник.

Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17.555

2. Валттери Боттас («Мерседес») + 0,061

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 0,167

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 0,560

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 0,626

6. Фернандо Алонсо («Альпин») + 0,830

7. Шарль Леклер («Феррари») + 0,836

8. Серхио Перес («Ред Булл») + 0,911

9. Ландо Норрис («Макларен») + 1,094

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1,200

11. Эстебан Окон («Альпин») + 1,210

12. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1,215

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1,434

14. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1,710

15. Джордж Расселл («Уильямс») + 2,169

16. Николас Латифи («Уильямс») + 2,269

17. Мик Шумахер («Хаас») + 2,828

18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») + 3,084

19. Никита Мазепин («Хаас») + 3,437

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 4,334