«Ред Булл» уволил сотрудника после расистских высказываний в социальных сетях

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» рассталась с одним из своих сотрудников, сообщает Sky Sports. Решение об увольнении последовало после того, как сотрудник позволил себе расистские высказывания во время переписки в социальных сетях. Что именно писал член команды, не уточняется. При этом уволенный сотрудник не входил в руководство «Ред Булл».
Мы осуждаем расистские оскорбления в любой форме. У нас подход с нулевой толерантностью к расистскому поведению внутри нашей команды. Человек, о котором идёт речь, больше не является сотрудником «Ред Булл». Мы больше не будем комментировать эту ситуацию», — гласит заявление австрийской команды.
Напомним, на первом круге Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен попал в аварию после столкновения с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
- 30 июля 2021
-
15:41
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:12
-
14:06
-
13:41
-
12:55
-
11:33
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
01:04
-
00:52
-
00:12
- 29 июля 2021
-
22:49
-
22:12
-
21:29
-
21:23
-
19:59
-
19:19
-
19:06
-
18:59
-
18:52
-
18:12
-
18:07
-
17:21
-
16:47
-
15:47
-
15:00
-
14:01
-
12:54
-
11:55