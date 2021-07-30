«Ред Булл» уволил сотрудника после расистских высказываний в социальных сетях

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» рассталась с одним из своих сотрудников, сообщает Sky Sports. Решение об увольнении последовало после того, как сотрудник позволил себе расистские высказывания во время переписки в социальных сетях. Что именно писал член команды, не уточняется. При этом уволенный сотрудник не входил в руководство «Ред Булл».



Мы осуждаем расистские оскорбления в любой форме. У нас подход с нулевой толерантностью к расистскому поведению внутри нашей команды. Человек, о котором идёт речь, больше не является сотрудником «Ред Булл». Мы больше не будем комментировать эту ситуацию», — гласит заявление австрийской команды.



Напомним, на первом круге Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен попал в аварию после столкновения с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.