Хорнер: Хэмилтону нужно было затормозить на 23 метра раньше, чтобы просто пройти поворот

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, на что рассчитывала команда, когда пыталась добиться более сурового штрафа для Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.



«Факт в том, что Льюису нужно было затормозить на 23 метра раньше, чтобы просто пройти поворот. Ещё один факт в том, что Макс занимал такую же траекторию, что и Шарль Леклер. Так что результат борьбы с Шарлем был бы идентичным, если бы Льюис выбрал тот же подход.



Если бы началось новое слушание, если бы было установлено, что Льюис пилотировал опасно, то потенциально можно было бы применить другие штрафы. До этого не дошло. Теперь всё это субъективно. Но, очевидно, мы были расстроены размером штрафа на фоне итога инцидента.



В своей апелляции мы нигде не говорили, что это был намеренный манёвр. Думаю, эта возможность была для Льюиса единственной для обгона Макса, и он знал это. Потому что, думаю, у нас просто была более быстрая машина в этот день. Если бы мы «пережили» этот поворот, то насладились бы в воскресенье совсем другой гонкой. Но этого, к сожалению, не произошло.



Ситуация такая, какая есть. Теперь у нас есть решение стюардов и мы концентрируемся на гонках и том, чтобы выжать максимальный результат на трассе», — приводит слова Хорнера RaceFans и The Race.