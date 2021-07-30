Боттас — лучший во 2-й практике ГП Венгрии, Мазепин уступил почти 5 секунд из-за прокола

На «Хунгароринге» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время по итогам тренировки досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, замкнул тройку лучших пилот «Ред Булл», лидер чемпионата Макс Ферстаппен.



Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 20-й результат, так и не проехав ни одного круга на «софте» из-за прокола.



Гран-при Великобритании. Свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:17.012

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,027

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,298

4. Эстебан Окон («Альпин») +0,747

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,812

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,101

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,157

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,216

9. Ландо Норрис («Макларен») +1,301

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,308

11. Шарль Леклер («Феррари») +1,358

12. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,429

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,725

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,265

15. Джордж Расселл («Уильямс») +2,280

16. Николас Латифи («Уильямс») +2,467

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,659

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,805

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +3,174

20. Никита Мазепин («Хаас») +4,869

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