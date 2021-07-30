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Ферстаппен отреагировал на отставание от «Мерседеса» на тренировках Гран-при Венгрии

Ферстаппен отреагировал на отставание от «Мерседеса» на тренировках Гран-при Венгрии
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что во второй пятничной тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1 он уступил обоим гонщикам «Мерседеса» — финну Валттери Боттасу и британцу Льюису Хэмилтону. Ферстаппен проиграл показавшему лучшее время Боттасу три десятые секунды.

«Просто нужен ряд уточнений настроек. Нам нужно изучить, какие вещи работали, а какие — нет. Трасса была очень горячей, так что было нелегко, но посмотрим, как будет дальше. Нужно многое изучить, но ничего шокирующего. Не нужно справляться с чем-то слишком серьёзным. Просто в целом это было непростой день при таких температурах на трассе», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Sky Sports.

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