Марко назвал поход Вольфа к стюардам примером хороших отношений ФИА и «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал ремарку стюардов ФИА, которые в своем решении отказать австрийцам в апелляции на штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона отметили, что «быки» позволили себе определённые обвинения. При этом стюарды не уточняли, в чей адрес были эти обвинения. Предполагалось, что австрийский коллектив критиковал работу самих стюардов.



«Это несколько странновато. Могу только предполагать, что это как-то связано с нашими жалобами на Тото Вольфа, когда он отправился к стюардам с более чем загадочными документами. Мои слова о близости «Мерседеса» и ФИА? Да, это отличный пример тому. Мы увидели в походе Вольфа к стюардам своего рода попытку оказать влияние. Вольф вошёл к ним с рабочим документом от ФИА. Там говорилось, кто и когда имеет приоритет в повороте. Это немного странно. Но в любом случае мы зафиксировали этот момент.



Что касается апелляции по Хэмилтону, то мы бы действовали точно так же, будь на его месте любой другой гонщик. У нас нет ничего личного с Хэмилтоном. Как я уже сказал, с любым другим мы бы поступили так же», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, в начале гонки на Гран-при Великобритании случился инцидент, когда столкнулись Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и разбил болид, после чего сошёл с дистанции. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф. Впоследствии в «Ред Булл» направили апелляцию на штраф Хэмилтона, однако она была отклонена.