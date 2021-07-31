Марко назвал поход Вольфа к стюардам примером хороших отношений ФИА и «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал ремарку стюардов ФИА, которые в своем решении отказать австрийцам в апелляции на штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона отметили, что «быки» позволили себе определённые обвинения. При этом стюарды не уточняли, в чей адрес были эти обвинения. Предполагалось, что австрийский коллектив критиковал работу самих стюардов.
«Это несколько странновато. Могу только предполагать, что это как-то связано с нашими жалобами на Тото Вольфа, когда он отправился к стюардам с более чем загадочными документами. Мои слова о близости «Мерседеса» и ФИА? Да, это отличный пример тому. Мы увидели в походе Вольфа к стюардам своего рода попытку оказать влияние. Вольф вошёл к ним с рабочим документом от ФИА. Там говорилось, кто и когда имеет приоритет в повороте. Это немного странно. Но в любом случае мы зафиксировали этот момент.
Что касается апелляции по Хэмилтону, то мы бы действовали точно так же, будь на его месте любой другой гонщик. У нас нет ничего личного с Хэмилтоном. Как я уже сказал, с любым другим мы бы поступили так же», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
Напомним, в начале гонки на Гран-при Великобритании случился инцидент, когда столкнулись Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и разбил болид, после чего сошёл с дистанции. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф. Впоследствии в «Ред Булл» направили апелляцию на штраф Хэмилтона, однако она была отклонена.
- 31 июля 2021
-
11:08
-
09:59
-
09:00
-
01:03
-
00:14
- 30 июля 2021
-
22:58
-
21:42
-
20:51
-
19:53
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:50
-
17:06
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:12
-
14:06
-
13:41
-
12:55
-
11:33
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
01:04
-
00:52
-
00:12
- 29 июля 2021
-
22:49
-
22:12