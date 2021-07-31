Новое назначение «Ауди» подхлестнуло слухи о приходе компании в Формулу-1

Компания «Ауди», входящая в концерн «Фольксваген» назначила Адама Бейкера ответственным за автоспортивную стратегию бренда, сообщает RacingNews365. По данным здания, именно Бейкер будет определять, приход в какие гоночные серии оправдан для «Ауди». Считается, что данное назначение — ещё один шаг в сторону будущего прихода «Ауди» в Формулу-1. Вероятно, как минимум на начальном этапе речь будет идти только о роли поставщика моторов.
У Бейкера большой опыт работы в проектах, связанных с моторами Ф-1. 20 лет назад он начал свою карьеру в компании «Косуорт», став инженером-мотористом. Далее Бейкер перешёл в «БМВ-Заубер», где сначала занимал такую же должность, а затем стал руководителем отдела двигателей Ф-1 для гонок и тестов. После ухода «БМВ» из Формулы-1 Бейкер продолжал работать в разных автоспортивных проектах компании до 2018 года, когда стал директором ФИА по безопасности.
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