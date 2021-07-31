Мик Шумахер разбил машину на третьей практике ГП Венгрии

В настоящее время проходит третья свободная практика Гран-при Венгрии. За 16 минут до конца третьей тренировки пилот «Хааса» Мик Шумахер потерял контроль над болидом и на большой скорости врезался в отбойник. Сам Мик не пострадал, однако его болид получил довольно серьёзные повреждения, и есть риск, что его могут не успеть восстановить к квалификации, которая начнётся в 16:00 мск.

Фотографии можно посмотреть на странице Формулы-1 в "Твиттере".

В общем зачёте чемпионата мира Мик на данный момент занимает 18-е место. Его напарник, россиянин Никита Мазепин 20-й.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики