Хэмилтон стал лучшим в 3-й практике Гран-при Венгрии, Мазепин — последним

На «Хунгароринге» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.



Отметим, тренировка останавливалась красными флагами — пилот «Хааса» Мик Шумахер за 16 минут до конца сессии потерял контроль над болидом и на большой скорости врезался в отбойник, став в итоге 19-м.



Напарник Мика, россиянин Никита Мазепин показал 20-й результат.

Гран-при Венгрии. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.826

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,088

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,229

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,671

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,694

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,946

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,091

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,116

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,166

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,224

11. Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri 1:18.115 +1.289

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,348

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,409

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,635

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,857

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,968

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,995

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,287

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,580

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,107