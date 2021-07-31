Хэмилтон стал лучшим в 3-й практике Гран-при Венгрии, Мазепин — последним

На «Хунгароринге» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.
Отметим, тренировка останавливалась красными флагами — пилот «Хааса» Мик Шумахер за 16 минут до конца сессии потерял контроль над болидом и на большой скорости врезался в отбойник, став в итоге 19-м.
Напарник Мика, россиянин Никита Мазепин показал 20-й результат.
Гран-при Венгрии. Третья свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.826
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,088
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,229
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,671
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,694
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,946
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,091
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,116
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,166
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,224
11. Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri 1:18.115 +1.289
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,348
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,409
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,635
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,857
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,968
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,995
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,287
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,580
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,107
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