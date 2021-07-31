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Грожан — о поведении Хэмилтона: если это было сделано специально, то это некрасиво

Грожан — о поведении Хэмилтона: если это было сделано специально, то это некрасиво
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Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Ромен Грожан прокомментировал поведение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в третьем сегменте квалификации Гран-при Венгрии.

«Если это было сделано специально, то это некрасиво», — написал Ромен Грожан в своём «твиттере».

Хэмилтон на протяжении всего прогревочного круга оттормаживал находящегося позади пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а в последнем повороте британец перетормозил, не дав голландцу нормально выйти из последнего поворота и начать разгон на быстром круге. В итоге Ферстаппен не сумел серьёзно улучшить время на своей решающей попытке и остался только третьим.

Серхио Перес, находившийся физически на трассе позади Ферстаппена, и вовсе не успел на свою вторую попытку под клетчатый флаг.

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