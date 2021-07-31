Ферстаппен разозлился после вопроса о возможном столкновении с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел из себя после вопроса о его противостоянии с Льюисом Хэмилтоном. Макс перебил интервьюера Тома Кларксона, когда тот пытался спросить у Макса о его планах на гонку, если ему придётся столкнуться в соперничестве с Льюисом Хэмилтоном на трассе после старта.



«Мы можем уже закончить это?! Мы получили очень много чёртовых (в оригинале использовано более грубое слово — Прим. „Чемпионата“) вопросов по этому поводу. Это уже смешно. Честно говоря, мы весь четверг отвечали на какую-то чепуху, так что давайте уже закончим с этим.



Мы гонщики, мы будем участвовать в гонках, и, конечно же, будем бороться жёстко, но, по правде говоря, тем самым мы будем продолжать подталкивать друг друга вперёд», — сказал Макс Ферстаппен, чьи слова приводит GPFans.



Льюис Хэмилтон на вопрос о том, есть ли ему что добавить, просто покачал головой.