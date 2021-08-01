Льюис Хэмилтон — о свисте в свой адрес: неудивительно, «Ред Булл» его и спровоцировал

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свист болельщиков, которые после окончания квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 освистали его. Подобная реакция фанатов была спровоцирована его блокировкой пилотов «Ред Булл» на прогревочном круге. По мнению Хэмилтона, такое поведение фанатов во многом объясняется действиями руководителей команды «Ред Булл».



«Мне не кажется это удивительным, если вспомнить, что говорили руководители «Ред Булл» — они это и спровоцировали. Многим следовало бы проанализировать свои поступки, которые привели к такой неприятной ситуации. Но я очень горжусь нашей командой: всё это время мы не теряли концентрации, а ведь со всех сторон на нас навалился буквально вихрь всего. Но мы не растерялись, и я действительно очень горд», — приводит слова Хэмилтона The Race.