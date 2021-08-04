Хаккинен считает, что Гран-при Венгрии стал переломным для сезона Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал итоги Гран-при Венгрии.
«На своём опыте я знаю, что всё может измениться за одну гонку, и хотя до конца сезона ещё далеко, такое ощущение, что венгерский этап полностью изменил турнирные расклады. «Ред Булл» теперь находится под большим давлением, команда должна как-то ответить, но это будет непросто, к сожалению для австрийской команды, два следующих Гран-при пройдут на трассах, на которых команда «Мерседес» будет иметь большое преимущество.
Я ожидал, что в Венгрии «Ред Булл» будет доминировать, учитывая, что трасса идеально подходила их машине. Однако, последние нововведения «Мерседеса» изменили расстановку сил. Сложно предсказывать, какая команда и какой гонщик выиграют этот чемпионат. Расстановка сил стала иной за две недели, и я полагаю, что во второй половине сезона мы увидим ещё немало изменений», — приводит слова Хаккинена Unibet.
- 4 августа 2021
-
23:16
-
22:02
-
20:54
-
20:05
-
18:59
-
18:01
-
17:12
-
15:48
-
15:28
-
14:42
-
13:43
-
12:36
-
11:19
-
10:00
-
00:17
- 3 августа 2021
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:25
-
18:49
-
18:12
-
17:09
-
15:59
-
15:01
-
14:56
-
14:07
-
13:58
-
13:56
-
13:54
-
12:23
-
10:50
-
09:49
-
01:04
-
01:00
- 2 августа 2021
-
23:52