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Корреа, чуть не погибший в Спа, отреагировал на новую опаснейшую аварию

Корреа, чуть не погибший в Спа, отреагировал на новую опаснейшую аварию
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Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, ставший участником жуткой аварии на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии в 2019 году, в которой погиб француз Антуан Юбер, отреагировал на схожее происшествие, произошедшее на марафоне в Спа в прошлые выходные. На одном из поворотов произошла авария с участием четырёх машин — травмы получили два гонщика: Джек Эйткен и Давиде Ригон.

«Прежде всего, я очень рад, что Джек и другие гонщики, попавшие в аварию, идут на поправку. Этот несчастный случай произошёл почти через два года после моей собственной аварии на том же печально известном повороте, на той же трассе «Спа-Франкоршам». Тогда я получил серьёзные травмы, от которых восстанавливаюсь до сих пор, а спортивное сообщество потеряло французского гонщика Антуана Юбера.

После аварии я неоднократно высказывал ФИА и организаторам свои опасения по поводу безопасности на трассе и предлагал поделиться информацией из собственного опыта. Я пытался найти вопросы относительно того, что же тогда всё-таки произошло, и что предприняла ФИА, а также другие заинтересованные стороны, чтобы улучшить безопасность и сделать так, чтобы в дальнейшем другой пилот в схожих обстоятельствах избежал серьёзных травм.

В настоящее время идут переговоры со всеми заинтересованными сторонами над решением этих вопросов. И я уверен, что все мы придём к конструктивным выводам, и в ближайшее я смогу дать более чёткие комментарии на эту тему», — приводит слова Корреа Motorsport Week.

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