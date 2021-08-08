Риккардо: я ещё не сказал своего последнего слова

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что пока не собирается завершать карьеру.



«Я чувствую, что конец моей карьеры медленно приближается, но я ещё не сказал своего последнего слова. Спорт сделал меня жадным, я хочу добиться большего. Результат на Гран-при Великобритании определённо продвинул меня вперёд. Я думаю, что задержусь ещё на несколько лет. Как минимум, мне нужно принять участие в моём 200-м Гран-при. Наверное я закончу тогда, когда пойму, что уже не могу навязывать конкуренцию другим пилотам», – приводит слова Риккардо Motorsport.



Напомним, на Гран-при Венгрии Риккардо пришёл к финишу двенадцатым. Однако после дисквалификации Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин» пилот поднялся на одну строчку. На данный момент Риккардо с 50 очками делит восьмую строчку в таблице с Пьером Гасли из «Альфа Таури».