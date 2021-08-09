В Формуле-1 представят предварительный календарь на сезон-2022 в сентябре или октябре

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата будет готово представить предварительную версию календаря на сезон-2022 в сентябре или октябре.



«Позади осталась только половина сезона 2021 года. Но мы уже некоторое время занимаемся планированием на следующий сезон. Надеемся, что сможем представить предварительный календарь уже в сентябре или октябре.



Что касается второй гонки в США. то мы можем подтвердить, что долгожданный Гран-при Майами состоится в первой половине мая. Спрос на билеты на эту гонку велик, пусть продажи официально ещё и не начались», — приводит слова Стефано Доменикали Speed Week.

Ранее сообщалось, что сезон-2022 может начаться в Бахрейне 20 марта.