В Формуле-1 представят предварительный календарь на сезон-2022 в сентябре или октябре
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата будет готово представить предварительную версию календаря на сезон-2022 в сентябре или октябре.
«Позади осталась только половина сезона 2021 года. Но мы уже некоторое время занимаемся планированием на следующий сезон. Надеемся, что сможем представить предварительный календарь уже в сентябре или октябре.
Что касается второй гонки в США. то мы можем подтвердить, что долгожданный Гран-при Майами состоится в первой половине мая. Спрос на билеты на эту гонку велик, пусть продажи официально ещё и не начались», — приводит слова Стефано Доменикали Speed Week.
Ранее сообщалось, что сезон-2022 может начаться в Бахрейне 20 марта.
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