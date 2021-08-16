Боттас: в Формуле-1 не так много мест, но на данный момент это меня не беспокоит

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что Ник де Врис, который выступает за «Мерседес» в Формуле-Е, может занять одно из мест в «Уильямсе» в следующем сезоне.
«Я действительно не читаю репортажи, связанные с Формулой-1, поэтому впервые слышу что-то подобное.
Конечно, вы всегда будете оценивать своих пилотов, независимо от того, в какой серии они участвуют.
В Формуле-1 не так много мест, но на данный момент это меня не беспокоит. Я не думаю об этом», — цитирует Боттаса Formula1News.
Ранее в СМИ циркулировала информация, что «Мерседес» уже принял решение в пользу Расселла и может объявить о контракте со своим британским воспитанником в дни Гран-при Великобритании, однако этого так и не произошло. Позднее Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 намерена определиться с именем напарника Льюиса Хэмилтона в сезоне-2022 во время летней паузы. Следовательно, окончательный состав «Мерседеса» на 2022 год может быть известен к Гран-при Бельгии. В случае если де Врис и Расселл займут места в «Уильямсе» и «Мерседесе» соответственно, Боттас может не найти себе места на следующий сезон Формулы-1.
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