Тото Вольф: Валттери является важнейшей деталью для «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о слухах, которые говорят, что Валттери Боттас уступит своё место в «Мерседесе» пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу.



«Мне кажется, что это слишком резкое заявление. Ведь Валттери также довольно сильно не везло — например, на ум сразу приходит Гран-при Монако, где он должен был финишировать вторым, но мы его подвели. Так что это слишком резко. К тому же гонщику очень сложно проявить себя, когда твоим напарником является семикратный чемпион мира, выигравший 100 Гран-при.



Валттери — настоящий командный игрок, многократный победитель Гран-при, он всё время на связи, на его счету 53 подиума, а это очень солидный результат. Валттери является важнейшей деталью для «Мерседеса», для нашей команды, это тоже нужно учитывать», — цитирует Вольфа GP Fans.