Бывший пилот Формулы-1 обвинил «Хаас» в частых авариях Мика Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Клин прокомментировал критику в сторону гонщика «Хааса» Мика Шумахера из-за частых аварий.



«Разве можно ждать другого результата от пилота, если его болид не способен ехать нормально? Из-за скорости машины приходится рисковать, приходится быть очень агрессивным.



Конечно, главной проблемой «Хааса» является их бюджет. В итоге команда не может дать пилотам быструю машину, а это ведёт к частым авария.



В целом же первый сезон Мика проходит довольно неплохо – прежде всего, потому, что он уверенно опережает своего напарника. Впрочем, езда в хвосте пелотона, может быть, неплохо подходит, чтобы учиться – но в долгосрочной перспективе она плохо сказывается на мотивации пилотов. На второй сезон пилоту необходимо сделать шаг вперёд. И если Мик сможет это сделать, если он окажется в середине пелотона – вы сможете оценить его по достоинству», – цитирует Клина Speedweek.