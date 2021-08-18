Бывший пилот Формулы-1 обвинил «Хаас» в частых авариях Мика Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Клин прокомментировал критику в сторону гонщика «Хааса» Мика Шумахера из-за частых аварий.
«Разве можно ждать другого результата от пилота, если его болид не способен ехать нормально? Из-за скорости машины приходится рисковать, приходится быть очень агрессивным.
Конечно, главной проблемой «Хааса» является их бюджет. В итоге команда не может дать пилотам быструю машину, а это ведёт к частым авария.
В целом же первый сезон Мика проходит довольно неплохо – прежде всего, потому, что он уверенно опережает своего напарника. Впрочем, езда в хвосте пелотона, может быть, неплохо подходит, чтобы учиться – но в долгосрочной перспективе она плохо сказывается на мотивации пилотов. На второй сезон пилоту необходимо сделать шаг вперёд. И если Мик сможет это сделать, если он окажется в середине пелотона – вы сможете оценить его по достоинству», – цитирует Клина Speedweek.
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