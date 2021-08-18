Автор сайта Ф-1 предсказал, что в 2025 году в чемпионате не будет гонщиков из России

Известный журналист, автор сайта Формулы-1 Уилл Бакстон поделился мыслями о положении дел в «Королевских гонках» в 2025 году.



По мнению Уилла, в «Ред Булл» в это время роль основного пилота будет продолжать исполнять Макс Ферстаппен, а в напарники к нему добавится нынешний пилот «Макларена» Ландо Норрис.



Единственной командой, чей состав гонщиков не изменится с 2021 года, будет «Феррари». Благодаря новому регламенту итальянская команда будет постоянно участвовать в битве за чемпионство. В 2022 году «Феррари» станет второй, а в 2023-м выиграет Кубок конструкторов.



После неудавшегося 2021 года «Мерседес» включится в борьбу за титул в 2022-м. Напарником Льюиса Хэмилтона станет Джордж Расселл. Сам Хэмилтон вскоре завершит карьеру и возьмёт на себя роль спортивного директора команды.



Что касается «Макларена», то сюда сначала перейдёт Патрисио О'Уорд после победы в IndyCar в 2022 году, а затем Пьер Гасли.



Пилотами «Астон Мартин» станут Ник де Врис из Формулы-Е и пилот молодёжной программы «Ред Булл» Лайам Лоусон. «Альпин» будут представлять Эстебан Окон и гонщик команды «АРТ» Формулы-2 Тео Пуршер.



А в «Альфа Таури» переберутся Деннис Хаугер из Формулы-3 и юниор молодёжной программы «Ред булл» Арвид Линдблад. Места в «Уильямсе» получат чемпионка первого сезона W Series Джейми Чедвик, а также юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. В «Альфа Ромео» перейдут Мик Шумахер и Артур Леклер, а в «Хаас» — Кайл Кирквуд и Зейн Мэлони.



Таким образом, Бакстон в свой прогноз на 2025 год не включил ни Никиту Мазепина, ни Роберта Шварцмана, ни какого-либо другого российского пилота.