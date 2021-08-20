«Ямаха» расторгла контракт с Виньялесом, саботировавшим работу двигателя на гонке в Штирии

Команда MotoGP «Ямаха» приняла решение расторгнуть контракт с испанским мотогонщиком Мавериком Виньялесом, сообщает официальный сайт чемпионата. Контракт будет расторгнут по обоюдному решению сторон.



«После гонки в Нидерландах „Ямаха“ и Виньялес уже приняли решение о сокращении срока соглашения на один год и закончить сотрудничество в конце 2021 года. И гонщик, и команда взяли на себя обязательство: продолжать работу до конца года, при этом команда гарантировала пилоту полную поддержку, а гонщик должен был приложить максимум усилий, чтобы достойно завершить сотрудничество. К сожалению, на Гран-при Штирии гонка прошла не так хорошо, как хотелось бы, в итоге стороны приняли взаимное решение прекратить работу раньше. Это позволит гонщику свободно следовать выбранному им будущему направлению в команде — сосредоточить свои усилия с гонщиком, который заменит Маверика. О том, кто это будет, нам ещё предстоит принять решение», — подчеркнул руководитель команды Лин Джарвис.



Напомним, ранее Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на предыдущей гонке, Гран-при Штирии. На финише гонки пилот агрессивно работал с оборотами двигателя, в том числе на пит-лейн. Такое поведение продолжалось на протяжении трёх последних кругов гонки. Маверик проезжал стартовую прямую на пятой передаче, а не на шестой, как это требуется. Из-за этого он ехал на пять секунд медленнее. Кроме того, Виньялес пытался превысить предельное число оборотов, что могло привести к поломке двигателя.



На Гран-при Великобритании Виньялеса заменит Кэл Кратчлоу, завершивший карьеру в конце прошлого года, но уже выступавший в 2021 году, когда в «Ямахе СРТ» потребовалась замена Франко Морбиделли.



С сезона-2022 Виньялес продолжит выступления в составе «Априлии».