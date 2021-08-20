Патрик Хэд рассказал, почему Деймон Хилл ушёл после завоевания чемпионского титула

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хэд рассказал, почему Деймон Хилл покинул команду после того, как завоевал чемпионский титул в 1996 году.



«Деймон периодически приводил в команду очень странных людей. Таким человеком был Майкл Брин, которого он взял на роль менеджера.



Хилл мог сам прийти на переговоры о новом контракте, но он прислал Майкла, который был довольно тяжёлым человеком. Брин поставил свой портфель на стол Фрэнка Уильямса, уверен, он бы хотел туда и ноги положить. Майкл сказал: «Деймон продолжит выступать за вас, только если его зарплата будет увеличена в пять раз.



Фрэнк задумался, несколько минут мы находились в полной тишине, а потом сказал: «Майкл, заберите свой портфель с моего стола. Дверь там. Прошу вас уйти из моего кабинета». Я очень жалею, что Деймон не пришёл сам, думаю, с ним мы могли бы договориться.



После ухода Майкла Фрэнк сказал: «Пора начать рассматривать других пилотов». Одним из кандидатов был Френтцен. Потом появилась версия, что контракт с Френтценом был подписан ещё до расставания с Хиллом, но это не так.



Сейчас очевидно, что, расставшись с Деймоном, мы совершили ошибку. Он мог выиграть чемпионский титул и в 1995-м, но помешали разные факторы. Зимой он много тренировался и в 1996-м был на одном уровне с Шумахером, а возможно, даже лучше.



В следующем году он был уверен, что победит Шумахера, и он сделал это. Это доказывает, что психологическая уверенность очень влияет на результаты пилота», — цитирует Хэда F1i.