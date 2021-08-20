Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Патрик Хэд рассказал, почему Деймон Хилл ушёл после завоевания чемпионского титула

Патрик Хэд рассказал, почему Деймон Хилл ушёл после завоевания чемпионского титула
Комментарии

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хэд рассказал, почему Деймон Хилл покинул команду после того, как завоевал чемпионский титул в 1996 году.

«Деймон периодически приводил в команду очень странных людей. Таким человеком был Майкл Брин, которого он взял на роль менеджера.

Хилл мог сам прийти на переговоры о новом контракте, но он прислал Майкла, который был довольно тяжёлым человеком. Брин поставил свой портфель на стол Фрэнка Уильямса, уверен, он бы хотел туда и ноги положить. Майкл сказал: «Деймон продолжит выступать за вас, только если его зарплата будет увеличена в пять раз.

Фрэнк задумался, несколько минут мы находились в полной тишине, а потом сказал: «Майкл, заберите свой портфель с моего стола. Дверь там. Прошу вас уйти из моего кабинета». Я очень жалею, что Деймон не пришёл сам, думаю, с ним мы могли бы договориться.

После ухода Майкла Фрэнк сказал: «Пора начать рассматривать других пилотов». Одним из кандидатов был Френтцен. Потом появилась версия, что контракт с Френтценом был подписан ещё до расставания с Хиллом, но это не так.

Сейчас очевидно, что, расставшись с Деймоном, мы совершили ошибку. Он мог выиграть чемпионский титул и в 1995-м, но помешали разные факторы. Зимой он много тренировался и в 1996-м был на одном уровне с Шумахером, а возможно, даже лучше.

В следующем году он был уверен, что победит Шумахера, и он сделал это. Это доказывает, что психологическая уверенность очень влияет на результаты пилота», — цитирует Хэда F1i.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021