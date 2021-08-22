«Тойоты» продолжают первенствовать в «24 часах Ле-Мана», в LMP2 лидирует экипаж Габсбурга

Вчера, 21 августа, в 17:00 по московскому времени начался легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится вот уже 89-й раз в истории.



На момент написания этой новости лидерство в гонке всё также за экипажем «Тойоты» под номером 7, управляют которым Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес. Второе место в категории гиперкаров удерживает второй экипаж «Тойоты» Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы. Экипаж «Альпин» (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер) всё также третий.



В категории LMP2 по-прежнему первенствует экипаж WRT, в который входят Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези. Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing занимает в настоящее время 14-е место в общем зачёте, а также 9-е — в зачёте LMP2. Второй экипаж G-Drive на 22-м.

Не изменилась расстановка сил и в категории LMGTE Pro — лидерство не отдаёт экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.



В LMGTE Am на первой позиции так же, как и ранее, экипаж AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.